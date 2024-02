Anchor Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Citizens Bancshares":

Die Dividendenrendite für Vcplus beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Vcplus eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen über Vcplus neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Vcplus im letzten Jahr eine Rendite von -62,5 Prozent erzielt, was 53,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -9,78 Prozent, und Vcplus liegt aktuell 52,72 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Vcplus liegt bei 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 57,14 für 25 Tage, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird Vcplus aufgrund der oben genannten Faktoren mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.