Anchor Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Aktie von Vcplus schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 6,27 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,27 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Vcplus-Aktie derzeit mit einem Wert von 50 weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet. Daher wird dieses Signal als "neutral" eingestuft. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "neutral".

In Bezug auf den Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien", liegt die Rendite von Vcplus bei -57,14 Prozent, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -2,95 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Vcplus mit 54,19 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "schlecht" Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass vor allem neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "neutral". Daher führt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "neutralen" Einstufung.