Anbaufläche für heimische Weihnachtsbäume um ein Viertel gewachsen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Weniger Sekt, mehr Rotkohl: Das Statistische Bundesamt hat "Fakten zu Fest" zusammengestellt und damit auch klein wenig den Zeitgeist eingefangen. So ist etwa die Anbaufläche für heimische Weihnachtsbäume im vergangenen Jahr um 26,4 Prozent gewachsen. 2021 wurden außerhalb des Waldes auf einer Fläche von 20 100 Hektar in 3350 landwirtschaftlichen Betrieben Weihnachtsbäume angebaut. Dazu kamen 2,4 Millionen importierte Bäume - 13 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie die Statistiker am Dienstag berichteten. Die meisten Import-Bäume kamen wie in den Vorjahren aus Dänemark.

2021 wurden in Deutschland knapp 142 000 Tonnen Rotkohl geerntet. Das waren laut Statistik 13,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Und es wurden 2,64 Millionen Liter Schaumwein abgesetzt. Der Pro-Kopf-Verbrauch sank in den letzten Jahren kontinuierlich, wie die Zahlen zeigen - binnen zehn Jahren um 23 Prozent. 2011 hatte jede Person in Deutschland ab 16 Jahren im Schnitt noch 6,5 Flaschen pro Jahr getrunken, 2021 waren es nur noch knapp fünf Flaschen./sat/DP/mis