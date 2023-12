Anax Metals Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das es ermöglicht, einzuschätzen, ob ein bestimmter Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Anax Metals, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 83,33 Punkte, was darauf hinweist, dass Anax Metals momentan überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf der anderen Seite ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen zu Anax Metals festgestellt, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt bilden die Grundlage des Anleger-Sentiments. Bei Anax Metals wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was an neun Tagen von positiven Themen geprägt war. Allerdings zeigen die Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Anax Metals-Aktie von 0,025 AUD mit einer Entfernung von -50 Prozent vom GD200 (0,05 AUD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,03 AUD auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -16,67 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Anax Metals-Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.