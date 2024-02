Anax Metals Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Analyse von Anax Metals hat ergeben, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität gezeigt hat. Dies führte zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf den Sentiment und Buzz. Ebenso ergab die Rate der Stimmungsänderung eine negative Bewertung, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" für Anax Metals führte.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen insgesamt negative Meinungen zu Anax Metals überwiegen. Die meisten Kommentare der vergangenen Tage waren neutral, was zu der Einschätzung "Neutral" für das Unternehmen führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Anax Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,02 AUD weicht um -50 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (0,03 AUD) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anax Metals-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf längerfristiger Basis ist die Bewertung jedoch neutral.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Anax Metals bezogen auf die Diskussionsintensität, die Anlegerstimmung, die technische Analyse und den Relative Strength Index überwiegend "Schlecht"-Bewertungen erhält.