Anavex Life Sciences: Quartalszahlen im Fokus - Prognose und Auswirkungen auf den Aktienkurs

In knapp drei Monaten wird das Unternehmen Anavex Life Sciences, ansässig in New York, USA, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Anleger sind gespannt auf die Umsätze und Gewinnzahlen. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Anavex Life Sciences Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Anavex Life Sciences Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 651,96 Mio. EUR und präsentiert in 102 Tagen ihre neuen Quartalszahlen vor Börseneröffnung. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten Analystenhäuser einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Anavex Life Sciences einen Umsatz von 0,00 EUR, während nun ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 0,00 EUR prognostiziert wird. Auch der bisherige...