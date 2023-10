Anavex Life Sciences Quartalsergebnisse: Vorhersage Umsatzrückgang und Kursentwicklung

In nur 107 Tagen wird das Unternehmen Anavex Life Sciences, mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Aktienperformance im Vergleich zum Vorjahr.

Die Anavex Life Sciences Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 521,91 Mio. EUR. Aktionäre und Analysten warten gebannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen. Laut aktuellen Analysen wird ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im ersten Quartal 2022 betrug der Umsatz 0,00 EUR und nun wird ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 0,00 EUR prognostiziert. Der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um +5,90% reduzieren und bei -11,61 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind die Analysten eher pessimistisch gestimmt. Es wird erwartet, dass der Umsatz um 0,00 Prozent sinkt und der Gewinn um -1,60 Prozent auf -32,83 Mio. EUR zurückgeht. Der Verlust pro Aktie steigt auf Jahressicht voraussichtlich auf -0,45 EUR.

Der aktuelle Kursverlauf lässt einige Aktionäre verunsichert zurück: In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -19,58% verändert.

Analysten schätzen den Einfluss dieser Zahlen auf den Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb von zwölf Monaten soll sich die Aktie voraussichtlich bei 45,25 EUR befinden, was einen potenziellen Gewinn von +751,92% auf Basis des aktuellen Kurses bedeutet.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der Kurstrend bei Anavex Life Sciences aktuell deutlich nach unten. Der gleitende Durchschnitt über 50 Tage gibt keine Unterstützung.

Die Bilanzpräsentation wird sicherlich wichtige Einblicke in die finanzielle Situation von Anavex Life Sciences geben und den weiteren Verlauf der Aktie beeinflussen. Aktionäre sollten diese Daten genau im Auge behalten und ihre Investitionsentscheidungen entsprechend treffen.

