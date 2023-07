Anavex Life Sciences Quartalsbericht: Erwartet Gewinnrückgang und 459% Kurspotenzial

In nur 135 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Anavex Life Sciences seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre fragen sich, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 627,37 Mio. EUR können wir gespannt sein, welche Neuerungen die Quartalszahlen bringen werden. Analysten gehen momentan davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte Anavex Life Sciences einen Umsatz von 0,00 EUR, für das aktuelle Quartal wird ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 0,00 EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll steigen und voraussichtlich um -12,90% auf -14,89 Mio. EUR anwachsen.

Auf Jahresbasis sind die Prognosen der Analysten eher...