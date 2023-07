Anavex Life Sciences: Anleger gespannt auf Quartalszahlen - Erwarten wir eine Umsatzsteigerung?

Anavex Life Sciences, ein in New York ansässiges Unternehmen, wird in 141 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Die Anleger sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 598,59 Millionen Euro erwartet die Anavex Life Sciences Aktie große Aufmerksamkeit vor der Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgeht. Im letzten Jahr konnte das Unternehmen einen Umsatz von null Euro verzeichnen, während für dieses Quartal ein Rückgang um 0 Prozent auf null Euro erwartet wird. Auch der Verlust soll voraussichtlich steigen und einen Wert von -15,08 Millionen Euro erreichen – eine Zunahme um -12,90 Prozent.

Auf...