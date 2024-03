Anavex Life Sciences Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Xero":

Anavex Life Sciences wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt einem Analysten bewertet. Die Durchschnittsbewertung des Wertpapiers beträgt "Gut", basierend auf einer "Gut"-Meinung und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinung. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 54 USD für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotential von 1086,81 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf Dividenden schüttet Anavex Life Sciences derzeit niedrigere Beträge aus als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie. Die Differenz beträgt 2,7 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200 des Wertes bei 7 USD liegt und der Aktienkurs mit 4,55 USD um -35 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 5,57 USD, was einer Abweichung von -18,31 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Anavex Life Sciences liegt bei 74,79, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher mit "Schlecht" bewertet wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 63, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird das RSI-Signal als "Schlecht" bewertet.