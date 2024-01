Anavex Life Sciences Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Aktienkurs von Anavex Life Sciences hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,31 Prozent erzielt, was 22,69 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors (25 Prozent) liegt. Im Branchenvergleich der Biotechnologie liegt die mittlere jährliche Rendite bei 20,23 Prozent, wobei Anavex Life Sciences mit einer Abweichung von 17,92 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Anavex Life Sciences derzeit um 8,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -15,79 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung "Schlecht" für beide Zeiträume führt.

Der Relative Strength Index (RSI) stuft die Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 80,9, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 52,8 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Dividenden schüttet Anavex Life Sciences derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie, mit einem Unterschied von 2,49 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,49 %). Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.