Anavex Life Sciences Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Anavex Life Sciences verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,31 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 8,87 Prozent, was zu einer Underperformance von -6,56 Prozent für Anavex Life Sciences führt. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 16,91 Prozent, wobei Anavex Life Sciences 14,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Anavex Life Sciences eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und neun negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Anavex Life Sciences daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Anavex Life Sciences-Aktie beträgt aktuell 81, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,83, was darauf hindeutet, dass Anavex Life Sciences weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Analysten schätzen die Aktie von Anavex Life Sciences langfristig betrachtet als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen lauteten 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 41 USD, was einer Erwartung von 582,2 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf diesen Analystenschätzungen erhält Anavex Life Sciences daher die Bewertung "Gut".