Anavex Life Sciences Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Anavex Life Sciences liegt bei 39,43 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 32,94 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit überwiegend negativen Diskussionen an acht Tagen. Auch die Gespräche über Anavex Life Sciences waren hauptsächlich von negativen Themen geprägt. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividende von Anavex Life Sciences beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,48 % im Bereich Biotechnologie als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten hat Anavex Life Sciences eine Performance von 2,31 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 31,58 % gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -29,27 % im Branchenvergleich. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die mittlere Rendite bei 22,11 %, wobei Anavex Life Sciences 19,8 % darunter liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.