Anaqua kündigt Führungsspitzen-Wechsel in der Region Asien-Pazifik an

Boston (ots) -Shinji Tokunaga wird neuer Präsident und General Manager für JapanAnaqua (https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=WiseTime), der weltweit führende Anbieter von Innovations- und IP-Management-Technologien, gab heute Änderungen am Führungsteam in der Region Asien-Pazifik bekannt und setzt damit seinen langfristigen Wachstumskurs fort. Zum 1. September 2022 ist Shinji Tokunaga zum Präsidenten und General Manager für Japan bei Anaqua ernannt worden. Karen Taylor, bisherige General Managerin für Asien-Pazifik, wird das Unternehmen verlassen, nachdem sie über fünf Jahre lang das Wachstum von Anaqua in dieser Region verantwortet hat."Ich möchte Karen für ihre Führungsqualitäten und ihr Engagement für unsere Kunden, Kollegen und Stakeholder danken", sagte Anaqua CEO Bob Romeo. "Karen hatte großen Einfluss auf die Entwicklung unseres Geschäfts und hat Anaqua als Mitglied unseres globalen Führungsteams für zukünftiges Wachstum aufgestellt."Shinji Tokunaga war zuletzt als Representative Director und CEO von Global Open Network Japan, Inc. tätig. Dort leitete er den operativen Betrieb sowie die Entwicklung und Kommerzialisierung einer neuen Zahlungsdienstleistungsplattform mit Blockchain-Technologie. Vor seiner Tätigkeit bei Global Open Network Japan hatte Tokunaga Führungspositionen bei Akamai Technologies, Attachmate, Novell Japan und Borderland inne. Tokunaga hat einen Bachelor of Arts von der Hosei-Universität."Anaqua ist ein beeindruckendes Unternehmen und ich freue mich, Teil des Teams zu werden. Geistiges Eigentum ist ein wichtiger Vermögenswert für Unternehmen, und wir können unseren Kunden dabei helfen, mehr Wert aus ihren IP-Portfolios zu schöpfen", äußerte sich Tokunaga."Wir sind sehr erfreut, mit Herrn Tokunaga eine erfahrene Führungskraft gewinnen zu können, die unsere nächste Wachstums- und Investitionsphase in Japan begleiten wird", fügte Romeo hinzu. "Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz ist eine gute Voraussetzung, unsere funktionsübergreifenden Teams zu leiten und mit unseren bestehenden und künftigen Kunden im Markt zusammenzuarbeiten. Ich bin stolz auf das, was wir bisher in Japan erreicht haben und freue mich auf alles, was noch kommen wird."Über AnaquaAnaqua, Inc. ist ein Premiumanbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP). Die AQX-Plattform von Anaqua kombiniert Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren in großen und mittelständischen Unternehmen nutzen die Plattform für ihr IP-Management. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen befinden sich in den USA, Europa und Asien.