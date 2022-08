Anaqua für IP-Softwarelösungen PATTSY WAVE und AQX Law Firm ausgezeichnet

Boston (ots) -Anaqua (https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=WiseTime), der führende Anbieter von Innovations- und IP-Management-Technologien, wurde vom Kundenbewertungsportal G2 und den Software as a Service (SaaS) Awards für seine Angebote für Anwaltskanzleien ausgezeichnet. Die automatisierte Docketing-Software des Unternehmens, PATTSY WAVE®, erhielt drei 2022 G2-Abzeichen (https://www.anaqua.com/resource/pattsy-wave-rated-ip-management-software-leader-and-easiest-to-use/) auf Basis der Auswertung von Kundenrezensionen. Die IP-Management-Plattform AQX Law Firm schaffte es in der Kategorie "Bestes SaaS-Produkt für Recht und Rechtsdienstleistungen" auf die SaaS Shortlist 2022 (https://www.cloud-awards.com/2022-saas-awards-shortlist/)."In den vergangenen zwei Jahren haben wir unser Angebot für Anwaltskanzleien im Bereich IP-Management aktiv gestärkt und erweitert - sowohl durch organische Produktentwicklung als auch durch die strategische Übernahme und erfolgreiche Integration von spezialisierten IP-Technologie- und Dienstleistungsanbietern", so Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Wir haben unser Team und unsere Fähigkeiten weltweit weiter ausgebaut, um IP-Kanzleien noch besser unterstützen zu können. Diese Anerkennung bestätigt, dass unsere Investitionen bereits Kanzleien auf der ganzen Welt bei der praktischen Arbeit geholfen haben."PATTSY WAVE® von Anaqua ist eine leistungsstarke automatisierte Docketing-Software mit integrierter IP-Geschäftslogik, die IP-Abläufe effizienter macht, Risiken reduziert und die Genauigkeit verbessert. Sie wurde für IP-Fachleute entwickelt, die ihre Produktivität steigern und mit ihren eigenen Anforderungen wachsen wollen. Die drei G2-Abzeichen "Leader", "Easiest to Use" und "Momentum Leader" werden auf Basis von Kundenrezensionen vergeben und weisen deutlich auf eine hohe Kundenzufriedenheit mit dieser Software hin.Zusätzlich zu diesen Auszeichnungen erhielt PATTSY WAVE® Bestnoten in fünf weiteren Kategorien der Benutzerzufriedenheit:- 95%: einfache Geschäftsabwicklung mit dem Unternehmen- 90%: einfache Verwaltung- 89%: Qualität des Kunden-Support- 88%: Benutzerfreundlichkeit- 82%: Wahrscheinlichkeit, dass Kunden das Produkt weiterempfehlen"Wir fühlen uns geehrt, drei G2-Abzeichen für unsere benutzerfreundlichen Funktionen erhalten zu haben und engagieren uns, weiterhin konsequent auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen, um sie durch unsere Produktentwicklungen noch besser zu unterstützen", sagte Domenic Leo, Vice President & General Mager Law Firms bei Anaqua. "Diese Auszeichnungen zeigen, dass unser kundenorientierter Ansatz in der engen Zusammenarbeit mit unseren Klienten erfolgreich ist."Zusätzlich zu den G2-Auszeichnungen wurde Anaquas AQX Law Firm in der Kategorie "Bestes SaaS-Produkt für Recht und Rechtsdienstleistungen" auf die Shortlist der SaaS Awards gesetzt, da AQX die Arbeitsabläufe von Kanzleien vereinfacht, die Produktivität erhöht, Risiken vermindert, geistiges Eigentum für Kunden absichert sowie IP Teams verwertbare Erkenntnisse anbietet. Mit den SaaS Awards werden außergewöhnliche SaaS-Produkte mit globaler Reichweite und hoher Innovation ausgezeichnet.Die G2- und SaaS-Auszeichnungen sind Resultat zweier erfolgreicher Jahre organischen und anorganischen Wachstums im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. In den letzten Monaten gab Anaqua die Ausweitung von PATTSY WAVE® (https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/04/06/2417234/0/en/Anaqua-s-PATTSY-WAVE-IP-Management-Software-Enters-European-Market-Following-Success-in-North-America.html) auf den europäischen Markt und die Übernahme der intelligenten Zeiterfassungssoftware WiseTime (https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/06/22/2466772/0/en/Anaqua-to-Acquire-Practice-Insight-to-Round-Out-its-Law-Firm-IP-Management-Solutions.html) bekannt. Mit WiseTime haben Kunden von Anaqua nun Zugang zum branchenführenden Tool für integrierte IP-Zeit- und Abrechnungsfunktionen. Anaqua wird sich weiterhin darauf konzentrieren, weltweit hervorragende Produkte für die Verwaltung von geistigem Eigentum anzubieten. Unter anaqua.com/de erfahren Sie mehr darüber, wie die innovativen Lösungen von Anaqua Unternehmen dabei helfen, einen echten Wettbewerbsvorteil aus ihrem geistigen Eigentum zu ziehen.Über AnaquaAnaqua, Inc. ist ein Premiumanbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP). Die AQX-Plattform von Anaqua kombiniert Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren in großen und mittelständischen Unternehmen nutzen die Plattform für ihr IP-Management. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen befinden sich in den USA, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com oder LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelSüdliche Auffahrtsallee 6680639 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.dewww.wordup.deOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuell