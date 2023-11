Anaqua auf der IP Service World: Wie gute IP-Entscheidungen entstehen

München (ots) -In München präsentiert der IP Management-Entwickler innovative Konzepte für Entscheidungsprozesse beim Intellectual Property ManagementAnaqua (https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=APACLeadership), der weltweit führende Anbieter von Technologien für das Management von geistigem Eigentum (IP), präsentiert sich auf der IP Service World in München am 20. und 21. November 2023. Zu der Fachkonferenz werden mehr als 700 Experten aus ganz Europa erwartet.Neben einem Messestand präsentiert Anaqua dabei seine Neuerungen auch im Rahmen eines Fachvortrags. Unter dem Titel "IP-Nutzen für mehr Geschäftserfolg" erläutert Jan Witt, Sales Director DACH bei Anaqua, anhand konkreter Kundenbeispiele und Best Practices, wie IP-Portfolios und Entscheidungen nachhaltig optimiert und damit direkte Einsparungen bei Gebührenabrechnungen und Arbeitsaufwand erzielt werden können."Vor dem Hintergrund des gerade eingeführten europäischen Einheitspatents und weiterer aktueller Anpassungen und Neuerungen wie beispielsweise der elektronischen Patenterteilung durch das US-amerikanische Patentamt USPTO, ergeben sich ständig neue Anforderungen an IP-Management Systeme. Wir zeigen deshalb auf der IP Service World, wie Manager von IP Portfolios in einer Welt im Wandel mit aktuellen Entwicklungen erfolgreich Schritt halten und die Effizienz und Entscheidungskompetenz ihrer Teams deutlich erhöhen können", betont Jan Witt.Sie finden Anaqua auf derIP Service World, Stand IP2020. bis 21. November 2023Holiday Inn Munich City CentreHochstraße 3, 81669 MünchenDer Vortrag von Jan Witt findet am Montag, 20. November um 15.45 Uhr statt. Am Stand von Anaqua im Ausstellungsbereich haben Sie auch Gelegenheit, die Anaqua-Mitarbeiter Mitchell Atherton, Jonas Delkurt, Katherine Garnier, Olivier Huc und Lisa Zeller persönlich zu treffen.Pressekontakt:WORDUP PRAchim von MichelSüdliche Auffahrtsallee 6680639 MünchenTel: +49(0)89 2 878 878 0E-Mail: presse@wordup.dewww.wordup.deOriginal-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuell