AnaptysBio Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Aktie von Anaptysbio wird mithilfe verschiedener Analysemethoden bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,03 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 16,82 USD liegt. Beide Werte zeigen eine Abweichung nach oben, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Anaptysbio bei 96 liegt. Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Branche "Biotechnologie" ist die Aktie unterbewertet, was zu einer positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Anaptysbio mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird ebenfalls zur Analyse herangezogen. Der RSI7 liegt bei 28,57 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 15,49 ebenfalls eine überverkaufte Situation an. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Zusammenfassend erhält die Anaptysbio-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen ein insgesamt "Gut"-Rating.