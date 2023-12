AnaptysBio Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs von Anaptysbio zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor. Die Rendite liegt bei -45,08 Prozent, was mehr als 105 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von 92,94 Prozent aufweist, liegt Anaptysbio mit 138,01 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Anaptysbio 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Anaptysbio. Die Anleger diskutieren verstärkt über negative Themen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Analysten bewerten die Anaptysbio-Aktie aktuell mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Insgesamt erhält Anaptysbio eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.