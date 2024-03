AnaptysBio Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Anaptysbio-Aktie wird aus technischer Sicht bewertet, indem der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen wird. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +26,27 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ein ähnliches Rating erhält die Aktie bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Hier liegt der letzte Schlusskurs mit +4,64 Prozent ebenfalls auf ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Anaptysbio-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von -11,1 Prozent aufweist, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche mit einer mittleren Rendite von -3,87 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt die Aktie mit 7,23 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben ebenfalls Auswirkungen auf die Aktienbewertung. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Anaptysbio eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Anaptysbio-Aktie auf 7-Tage-Basis einen Wert von 66, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 47,64 weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Anaptysbio.