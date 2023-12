Anan Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Anan-Aktie wird derzeit technisch analysiert, und die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 0,02 SGD, was einen Abstand von -35 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,013 SGD bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,02 SGD wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Anan neutral diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie aufgrund dieses Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Anan-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 70 eine Überkauftheit auf 25-Tage-Basis, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Anan-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Schlecht"-Bewertung.