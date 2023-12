Anan Aktie: Jetzt knallt es!

Die Analyse von Anan-Aktien zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anan-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine abweichende Bewertung und wird daher mit "Schlecht" bewertet. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Anan damit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Anan-Aktie mit -35 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50 weist auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -35 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Anan-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich wird die Anan-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 3,48 als unterbewertet eingestuft, da vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" mit 8,36 bewertet werden. Aus dieser Perspektive ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut".