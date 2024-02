Anan Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Anan-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, um eine fundierte Analyse zu ermöglichen. Bei der technischen Analyse wird festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,013 SGD weicht somit um -35 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Wenn jedoch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen betrachtet wird, liegt dieser bei 0,01 SGD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +30 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 3,47, was 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 9 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Sentiment und Buzz rund um die Aktie. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Anan somit als "Neutral"-Wert bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für Aktien. Der RSI für die Anan-Aktie liegt derzeit bei 50, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 44, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".