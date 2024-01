Anan Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Anan in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. Über Anan wurde in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Anan von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Insgesamt wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ermöglicht die Anleger-Stimmung eine Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI für Anan 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 66,67, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Anan-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,02 SGD mit dem aktuellen Kurs von 0,013 SGD eine Abweichung von -35 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls bei 0,02 SGD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-35 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.