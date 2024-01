Anan Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Anan-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,02 SGD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,013 SGD liegt - eine Abweichung von -35 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,02 SGD unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien, das als Grundlage für diese Auswertung dient, zeigt keine Hinwendung zu besonders positiven oder negativen Themen. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, weist ebenfalls keine signifikanten Unterschiede auf. Somit wird das Unternehmen in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als neutral. Die überwiegend privaten Nutzer bewerten Anan als neutral, basierend auf Kommentaren und Diskussionen über den Wert in den sozialen Medien. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Anan-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 70 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Somit resultiert insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.