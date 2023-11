AnalytixInsight Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die technische Analyse von Analytixinsight-Aktien zeigt eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von -22,22 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ergibt die Analyse der letzten 50 Handelstage (GD50) eine positive Bewertung mit einem Plus von 16,67 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass Analytixinsight mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 17,99 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Stimmungsbild für Analytixinsight hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Zusammengefasst erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Analytixinsight auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für Analytixinsight, das zu einem "Schlecht"-Rating in verschiedenen Bereichen führt.