AnalytixInsight Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Analytixinsight: Aktienanalyse ergibt "Schlecht"-Bewertung

Die Analyse der Analytixinsight-Aktie zeigt, dass die Dividendenrendite mit 0 Prozent um 17,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 17 Prozent in der Branche "Software" ist die Aktie daher aus heutiger Sicht eher ein unrentables Investment. Die Redaktion bewertet die Aktie entsprechend als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Analytixinsight-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,16 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,09 CAD) liegt deutlich darunter (Unterschied -43,75 Prozent), was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt mit einem Wert von 0,12 CAD zu einem ähnlichen Ergebnis (-25 Prozent Abweichung). In Summe wird die Analytixinsight-Aktie daher auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit überwiegend negativer Kommunikation an drei Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 75 für die letzten 7 Tage und einem RSI-Wert von 71,43 für die letzten 25 Handelstage. Auch hier ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die umfassende Analyse, dass die Analytixinsight-Aktie aus verschiedenen Perspektiven betrachtet jeweils mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.