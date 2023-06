Analysten setzen Kursziel für Metro auf 8,36 EUR fest

Die Aktie des deutschen Handelskonzerns Metro hat gestern eine Kursentwicklung von -0,60% hingelegt. In der vergangenen Woche konnte sie jedoch ein kleines Plus von 0,07% verbuchen. Derzeit besteht eine eher neutrale Stimmung am Markt.

Allerdings sind sich die Bankanalysten sicher: Das wahre mittelfristige Kursziel liegt bei 8,36 EUR und bietet damit ein Potenzial von +11,76%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht und so haben aktuell nur wenige Analysten eine positive Bewertung für das Unternehmen übrig.

Insgesamt gibt es neun “Halten”-Bewertungen sowie sieben “Verkaufen”-Empfehlungen. Eine Person empfiehlt sogar einen sofortigen Verkauf der Metro-Aktien. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 2,47 unverändert negativ.