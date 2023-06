Analysten setzen Kursziel für Airbnb-Aktie auf 108,11 EUR fest

Die Airbnb-Aktie ist in den Augen von Experten momentan unterbewertet. Sie schätzen das wahre Kursziel auf -7,83% vom jetzigen Kurs entfernt ein.

• Am 27.06.2023 hat sich die Aktie um +3,87% entwickelt.

• Das gegenwärtige Kursziel der Airbnb-Aktie liegt bei 108,11 EUR.

• Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,51 unverändert.

Gestern konnte die Airbnb-Aktie an der Börse eine positive Entwicklung von +3,87% verbuchen. Somit ergibt sich für die vergangenen fünf Handelstage – also für eine vollständige Woche – ein Plus von +0,34%. Momentan scheint der Markt neutral eingestellt zu sein.

Ob diese Entwicklung auch durch die Bankanalysten erwartet wurde? Die Stimmung jedenfalls ist klar positiv.

Zurzeit wird das mittelfristige Kursziel für die Airbnb-Aktie bei 108,11 EUR gesehen. Sollten die Experten damit Recht behalten würde...