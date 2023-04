Analysten sagen Interessantes zur Monster Beverage Aktie!

Die Monster Beverage-Aktie wurde in den letzten drei Monaten von insgesamt 16 Analysten bewertet. Dabei wurden fünf Einstufungen als “Gut”, zehn als “Neutral” und eine als “Schlecht” eingestuft. Somit ergibt sich eine durchschnittliche Einschätzung als “Neutral”.

Betrachtet man nur den vergangenen Monat, so ergibt die Bewertung der Analysten folgendes Bild: fünf Mal “Gut”, neun Mal “Neutral” und ein Mal “Schlecht”. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Gesamtbewertung.

Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnittswert von 110,29 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie ausgehend vom letzten Schlusskurs in Höhe von 48,11 USD um bis zu 128,51 Prozent steigen könnte.

Monster Beverage Aktie: Eine kritische Bewertung der Dividendenpolitik

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, auch bekannt als...