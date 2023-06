"Analysten sagen: Datadog A Aktie ist unterbewertet"

Die Datadog-Aktie scheint nach Meinung von Experten aktuell nicht richtig bewertet zu sein. Das Kursziel der Bankanalysten liegt bei 90,42 EUR und damit um +0,93% höher als der derzeitige Kurs.

• Datadog A verbucht am 28.06.2023 eine positive Entwicklung von +2,57%

• Kursziel von Datadog A beträgt 90,42 EUR

• Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,22 unverändert

Gestern erzielte die Aktie einen Anstieg um +2,57% an den Finanzmärkten. Insgesamt verzeichnete sie in den letzten fünf Handelstagen – also einer gesamten Woche – ein Plus von +3,86%. Der Markt zeigt sich daher momentan recht optimistisch.

Ob die Analysten solch eine Entwicklung erwarteten ist jedoch fraglich.

Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht das mittelfristige Kurspotenzial der Aktie bei dem genannten Zielwert von 90,42 EUR. Somit bietet sie Investoren eine...