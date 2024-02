Analysten präsentieren Top-Ideen aus jedem Sektor

In kürzlich vorgelegten charttechnischen Auswertungen haben die Experten des Analystenhauses Oppenheimer folgende Buy- und Sell-Ideen für die Sektoren des S&P 500 identifiziert.

Die Märkte laufen von Rekordhoch zu Rekordhoch. Während einige Aktien dadurch schon extrem überbewertet sind, haben andere Titel laut den Analysten von Oppenheimer noch kräftiges Aufholpotenzial und werden den Markt in den kommenden Wochen tragen. In diesem Umfeld heißt es von den Experten: