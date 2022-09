Verschiedene Analysten nahmen an der Anwenderkonferenz und dem Analystentag von HubSpot, Inc (NYSE:HUBS) in Boston teil und äußerten sich positiv zur Aktie. Raymond James Analyst Brain Peterson wiederholte sein Strong Buy -Rating und senkte das Kursziel auf $360 von $440. Die Aktie gab vor allem wegen der unter dem Konsens liegenden Margenprognose für 2023 und der vorsichtigen Angaben zu NRR trotz mehrerer Updates zu… Hier weiterlesen