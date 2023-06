Analysten: CoStar-Aktie ist unterbewertet mit einem Kursziel von 78,85 EUR

Die CoStar-Aktie wird derzeit nach Ansicht von Analysten nicht richtig bewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel bei 78,85 EUR auf. Anleger könnten somit eine Rendite von -3,94% erzielen.

• CoStar legt am Finanzmarkt um +2,40% zu

• Die vergangenen Handelstage zeigen einen positiven Trend von +2,67%

• Guru-Rating bleibt mit 4,20 konstant

Gestern verzeichnete CoStar eine positive Kursentwicklung von +2,40%, was sich in den Ergebnissen der letzten fünf Handelstage widerspiegelt. Insgesamt scheint die Stimmung am Markt aktuell relativ optimistisch zu sein.

Obwohl das Unternehmen bei einigen Analysten immer noch als starker Kauf gilt (6), sehen es andere eher neutral (3). Dennoch bleiben viele Experten weiterhin optimistisch – insgesamt machen diese sogar über 80% aller Befragten aus.

Abschließend kann gesagt werden: Das...