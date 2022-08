Analyst sieht 32% Aufwärtstrend bei dieser Halbleiteraktie, solange sie über $62 bleibt

Präsident Joe Biden unterzeichnete am 9. August den 280 Milliarden Dollar schweren CHIPS and Science Act, der rund 52 Milliarden Dollar für die Förderung des amerikanischen Computerchipsektors vorsieht. Nach Engpässen in der Lieferkette und einer Rekordnachfrage nach Halbleitern zielt das CHIPS-Gesetz darauf ab, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken und Unterbrechungen bei kritischen Bauteilen zu vermeiden, die jeden Wirtschaftssektor betreffen… Hier weiterlesen