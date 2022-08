Analyst senkt Kursziele für diese Goldaktien und nennt Agnico Eagle als Top-Pick

Finanztrends Video zu Platin



Die Gewinnzahlen für das zweite Quartal waren für die nordamerikanischen Edelmetallminengesellschaften überwiegend schlechte Nachrichten. Mehrere Produzenten senkten ihre Prognosen für die zweite Jahreshälfte, und Bank of America-Analyst Lawson Winder senkte am Montag sein Kursziel für eine Handvoll Gold- und Silberminenunternehmen. Aktualisierte Kursziele: Winder nahm folgende Änderungen bei den von ihm betreuten Gold- und Silberaktien vor: Centerra Gold Inc. (NYSE:CGAU), wiederholte… Hier weiterlesen