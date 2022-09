Analyst erhöht VPI-Inflationsprognose und erwartet eine weitere Zinserhöhung der Fed um 1,75% bis Februar

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Der Verbraucherpreisindex (CPI) ist im August um 8,3 % gestiegen und bleibt trotz der Bemühungen der Federal Reserve, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, auf einem Mehrjahrzehnthoch. Am Freitag hob der Ökonom der Bank of America, Michael Gapen, seine kurzfristigen Aussichten für die VPI-Inflation an und sagte, es könne noch etwas länger dauern, bis die Geldpolitik einen bedeutenden Einfluss habe.… Hier weiterlesen