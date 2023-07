Analyse zur Amazon-Aktie: Vorreiter in der Branche!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Laut der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf Regierungsquellen und Amazon selbst bezieht, plant das Unternehmen den Bau einer Satellitenverarbeitungsanlage für seine Kuiper-Internet-Satelliten. Diese Anlage mit einem Wert von 120 Millionen US-Dollar soll im Kennedy Space Center der NASA in Florida errichtet werden.

Den Informationen zufolge wurde bereits im Januar mit dem Bau begonnen. Das Ziel ist es, die Kuiper-Satelliten vor ihrer Platzierung in Umlaufbahn zu präparieren. Die Fertigstellung des Baus wird voraussichtlich Ende 2024 erwartet. Bereits Ende dieses Jahres sollen jedoch die ersten Prototypen ins All geschickt werden und die Massenproduktion sollte dann ab 2024 starten. Dies würde Amazon in direkte Konkurrenz zu Elon Musks Starlink bringen.

