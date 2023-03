Analyse: Welche Signale gibt die Freeport-McMoRan Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Freeport-McMoRan":

Die Freeport-McMoRan-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 1.59 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (1.01%) etwas geringer ausfällt. Doch die Differenz zum Durchschnitt von 36.48 Prozent ist nicht besonders groß und bewegt sich in einem akzeptablen Korridor, was das Rating der Aktie auf “Gut” setzt.

Technische Analyse: Die Entwicklung des Charts bei Freeport-McMoRan

Die Freeport-McMoRan-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 35,04 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 35,49 USD (+1,30% Unterschied). Aus charttechnischer Sicht wird eine “Neutral”-Bewertung vergeben. Für eine detaillierte Analyse zieht man oft auch den 50-Tages-Durchschnitt heran, der aktuell bei 35,49 USD liegt und somit ähnlich wie der letzte Schlusskurs ist...