Analyse: Warum fällt die Coty Aktie?

Im Bereich der technischen Analyse kommt der Relative-Stärke-Index (RSI) zum Einsatz, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI kann bedeuten, dass eine kurzfristige Korrektur bevorsteht und niedrigere Kurse möglich sind. Hingegen können überverkaufte Werte eher eine Möglichkeit für Kursgewinne darstellen. Wir betrachten in diesem Kontext den 7- und 25-Tage-RSI für Coty Inc.

Der RSI7 für Coty Inc zeigt momentan einen Stand von 91,01 Punkten. Somit wird das Wertpapier als überkauft eingestuft und erhält eine “Schlecht”-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 besitzt hingegen weniger Schwankungen im Vergleich dazu und liegt bei einem Wert von 49,46 – somit weder überkauft noch -verkauft. Dementsprechend erhält das Wertpapier auf Basis des RSI25 ebenfalls eine “Neutral”-Bewertung.

Im...