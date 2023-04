Analyse der Tom Aktie: Was bringt die Zukunft für den Wert?

Die technische Analyse von Aktien bezieht sich auch auf das Verhältnis zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Die Tom-Aktie weist derzeit einen Relative Strength-Index (RSI) von 35,76 für die letzten 7 Tage auf. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft und somit als “neutral” betrachtet.

Wenn der Betrachtungszeitraum jedoch auf 25 Tage ausgedehnt wird, weist die Aktie einen RSI-Wert von 45,32 auf. Dies signalisiert erneut eine neutrale Einschätzung des Titels in Bezug darauf, ob er über- oder unterbewertet ist.

Insgesamt kann man also sagen, dass die Tom-Aktie aktuell in einer neutralen Position verweilt und es keine klaren Kauf- oder Verkaufssignale gibt. Die technische Analyse kann bei Entscheidungen helfen, jedoch sollten...