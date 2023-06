Analyse der Tesla-Aktie: Einblick in die Volatilität

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla, der E-Auto-Hersteller, begeistert seine Fans. Gleiches gilt für die Tesla-Aktie. Nach einer Durststrecke konnte sich der Aktienwert seit Jahresbeginn verdoppeln. Diverse Kaufsignale in der Chartanalyse wiesen den Weg – einschließlich eines klassischen geschlossenen Abwärtsgaps. Dennoch scheint die erreichte Bewertung bei Anlegern Skepsis auszulösen. In den letzten Handelstagen überwogen Gewinnmitnahmen und es bildete sich sogar ein Trendwendemuster in Form von japanischen Candlesticks mit einem sogenannten “Bearish Engulfing”. Dabei umschließt eine längere schwarze (negative) Tageskerze eine vorherige weiße Tageskerze nach einer Aufwärtsbewegung. Diese Trendumkehr wurde durch die jüngsten Verluste bestätigt.

Überkaufte Situation bei Tesla-Aktie

Die Gründe für Gewinnmitnahmen sind vielfältig: Zum einen ist ein Wert...