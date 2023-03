Analyse der RWE-Aktie: So verarbeitet man einen Kursrutsch!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs ist eine wichtige Kennzahl für börsennotierte Unternehmen. Die sogenannte Dividendenrendite kann jedoch Schwankungen unterliegen und sollte regelmäßig überwacht werden. Bei RWE beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,28 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Utilities-Diversified-Branche von 4,39 Prozent unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einer Differenz von -92,54 Prozent zur RWE-Aktie in dieser Branche.

Über ein Investment in RWE sollten Anleger daher nachdenken, obwohl derzeit eine höhere Dividendenausschüttung möglich wäre.

Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich der RWE Aktie

Die Rwe-Aktie wird von Analysten langfristig als “gut” eingeschätzt. Von insgesamt 18 Bewertungen fallen 14 positiv aus, während es bei vier neutralen...