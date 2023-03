Analyse der ProSiebenSat1 Aktie: Wie haben die Anleger reagiert?

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (kurz RSI) verwendet, um den überkauften oder überverkauften Zustand eines Titels zu bestimmen. Ein überkaufter Titel hat kurzfristige Kursrücksetzer zu erwarten, während bei einem überverkauften Titel eher mit Kursgewinnen gerechnet werden kann. Wir haben den RSI für ProSiebenSat1 auf einer 7- und einer 25-Tage-Basis analysiert. Der aktuelle RSI7 liegt bei 45,96 Punkten und zeigt an, dass ProSiebenSat1 derzeit weder über- noch unterbewertet ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine “Neutral”-Bewertung. Im Vergleich dazu schwankt der RSI25 weniger stark und liegt bei 41,97 Punkten, was bedeutet, dass ProSiebenSat1 auch hier weder über- noch unterbewertet ist. Somit wird das Wertpapier auch aus dieser Perspektive als “Neutral” eingestuft.

