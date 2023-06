- Analyse der PayPal-Aktie: Eine Erklärung für den gegenwärtigen Zustand

Der Mai-Börsenmonat ging zu Ende, und für PayPal war es erneut ein Monat mit beachtlichen Kursverlusten. Obwohl die Aktien des Online-Bezahldienstes an der Nasdaq mit einem leichten Plus von etwa 1 Prozent in den Juni eintraten, reicht dies nicht aus, um die fast 20-prozentigen Verluste vom Vormonat wettzumachen. Von 76 US-Dollar gestartet sank der Kurs der PayPal-Aktie bis zum letzten Tag im Mai auf nur noch 61,99 Dollar. Dieser Trend bleibt für viele Analysten unerklärlich.

Analysten sehen immer noch hohe Kursziele für PayPal

Trotzdem halten sie die Aktie weiterhin für unterbewertet. Zwar hat das Unternehmen im aktuellen Jahresbericht eine geringere Transaktionsmarge trotz steigendem Zahlungsvolumen angekündigt; allerdings sind sowohl Umsatz als auch Gewinn im ersten Quartal 2023 angestiegen. Infolgedessen bleiben...