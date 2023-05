Analyse der Nvidia-Aktie: Was kommt als nächstes?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia startet mit starkem Rückenwind in die neue Woche, trotz des Verlustes von -1,8 % am Freitag. Die vergangene Woche verlief insgesamt sehr gut und brachte den Titel nahe an den nächsten Rekordkurs. Dies ist ein positiver Impuls für das Unternehmen.

Laut einer Umfrage hat Künstliche Intelligenz (KI) nun Metaverse als Zukunftsthema abgehängt, was ein gutes Signal für Nvidia ist. Das Unternehmen hat zuletzt mit zahlreichen größeren Firmen im Bereich der KI zusammengearbeitet und dürfte von der Entwicklung profitieren.

Obwohl das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 94 liegt, zeigt der klare Aufwärtstrend nach oben. Die Aktie befindet sich in bester Verfassung und könnte bald die Marke von 300 Euro knacken.

Die Aktie konnte innerhalb von sechs Monaten um beeindruckende 93 % aufsatteln und seit dem 1. Januar um ca. 114 % steigen...