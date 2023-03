Analyse der Nestle Aktie: Eine kritische Bewertung der aktuellen Lage

Die Nestle-Aktie erhielt in den letzten drei Monaten keine “Schlecht” Bewertungen von Analysten. Von insgesamt 0 Analysteneinschätzungen überwiegt eine positive “Gut” Bewertung. Insbesondere in jüngster Zeit wurden auch “Neutral”-Empfehlungen abgegeben, was für eine kurzfristig gute Einschätzung aus institutioneller Sicht spricht. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 0,00 CHF, was theoretisch einen Rückgang um -100% des letzten Schlusskurses von 91,00 CHF bedeutet. Eine konkrete Handelsempfehlung ist hierbei nicht ableitbar und bedarf weitergehender Analysen und Zusammenhänge im Marktgeschehen.

Vergleich der Aktienrendite in der Branche: Nestle zeigt sich stabil

Das vergangene Jahr war für die Nestlé-Aktie mit einer Rendite von 2,59 Prozent eher bescheiden. Im Consumer-Defensive-Sektor liegt sie jedoch um -234,75...