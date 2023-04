Analyse der Mediclin-Aktie: Was sagt das Kursbild aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Mediclin":

Derzeit zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der MEDICLIN Aktiengesellschaft-Aktie in den letzten 200 Handelstagen ein Ergebnis von 3.31 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3.18 EUR mit einer negativen Abweichung von -3.95 Prozent liegt, was charttechnisch als “Schlecht” bewertet wird. Wenn wir auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage schauen, ergibt sich ein ähnliches Bild mit einem Wert von 3.18 EUR und einer Abweichung von -2.94 Prozent zum letzten Schlusskurs, was eine “Neutral”-Bewertung für die MEDICLIN-Aktie auf dieser kurzen Zeitspanne impliziert.

Was ist die Kursrendite-Prognose für Mediclin?

Die MEDICLIN Aktiengesellschaft hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Healthcare-Sektor eine Rendite von 0 Prozent erzielt, was einer Überrendite von -1,6 Prozent...