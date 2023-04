Analyse: Kaufchance bei Ciena Aktie ausgemacht!

In den vergangenen drei Monaten haben insgesamt neun Analysten ihre Bewertungen für Ciena-Aktien abgegeben. Hiervon waren sechs Bewertungen als “gut”, und drei als “neutral” zu klassifizieren. Insgesamt ergibt sich dadurch eine überwiegend positive Einschätzung der Ciena-Aktie. Eine aktuelle Auswertung für den letzten Monat zeigt, dass es zu fünf positiven (“gut”) Bewertungen, drei neutralen und keiner negativen Einstufung kam. Diese kurzfristige Analysebestätigt ebenfalls eine günstige Gesamteinschätzung.

Die Ratings der Analysten ergaben ein durchschnittliches Kursziel von 63,64 USD für die Aktie von Ciena – was einem Potenzial von 36,57 Prozent gegenüber dem aktuellen Schlusskurs von 46,60 USD entspricht.

Somit kann die Empfehlung für das Papier mit einem Wert in Höhe von USD 63,64 bestätigt werden. Letztendlich ist die...