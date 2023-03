Analyse der Asml Aktie: Prognose für die Zukunft

Im vergangenen Jahr konnte die ASML-Aktie eine Rendite von 1,6 Prozent erzielen. Verglichen mit anderen Technologieaktien schneidet ASML “neutral” ab, aber doch um 98,75 Prozent besser als der Durchschnitt von 3,18. Der Branche für Semiconductor Equipment & Materials im Allgemeinen wird eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,91 Prozent zugeschrieben. In dieser Hinsicht übertrifft ASML “Neutral”ing NV die Erwartungen um -19,38 Prozent.

Risiken bei der Verwendung von KGV

ASML Holding N.V. ist ein hervorragendes Unternehmen in der Halbleiterausrüstungsbranche und hat sich durch seine innovative Technologie und sein hohes Engagement für Forschung und Entwicklung einen Namen gemacht. Das Unternehmen ist an der Euronext Amsterdam notiert.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ASML beträgt 42,54, was eine leichte...