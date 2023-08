Analyse der AMC Entertainment-Aktie: Ein dramatischer Kurssturz!

Die AMC Entertainment-Aktie erlebt aktuell turbulente Zeiten und ist in vielerlei Hinsicht spektakulär – allerdings im negativen Sinne. Nach drei Tagen mit zweistelligen Verlusten wurde die Meme-Aktie des stark verschuldeten US-Kinounternehmens am Donnerstag an vielen Börsenplätzen nicht gehandelt, jedoch blieb sie an der New Yorker Börse aktiv. Dort lag ihr Kurs bei 18,83 US-Dollar, was auf den ersten Blick einen beeindruckenden Anstieg von 865 Prozent suggeriert. Die Wahrheit zeigt sich aber deutlich drastischer: Es war ein Fall ins Bodenlose.

AMC Entertainment führt Aktien-Reversesplit durch

Das Unternehmen hat diese Woche einen angekündigten Aktien-Reversesplit im Verhältnis von 1:10 durchgeführt – aus zehn AMC-Aktien wurde eine einzige. Theoretisch hätte dies zu einer Steigerung von 1000 Prozent führen sollen....